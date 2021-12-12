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Аккаунт премьера Индии Моди в Twitter был взломан

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Хакеры взломали страницу в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди в воскресенье, 12 декабря. На ней было размещено фальшивое сообщение, что Индия якобы признала криптовалюту биткоин платежным средством.

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«Учетная запись в Twitter Нарендры Моди была на очень короткое время взломана. О проблеме было сообщено в [техподдержку] Twitter, и аккаунт был восстановлен», — заявили представители канцелярии премьера.

При этом отмечается, что возникшая проблема была устранена очень быстро — сообщение о биткоине находилось на странице «очень короткое время».

У индийского премьера 73,4 млн подписчиков в этой социальной сети, поэтому ложная информация быстро разлетелась по соцсетям.

В минувшую пятницу Моди, выступая на организованном США «Саммите за демократию» в виртуальном формате, призвал к разработке общемировых норм для использования криптовалют. Законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты должен быть рассмотрен парламентом Индии в ближайшее время.

Аккаунт премьер-министра уже был взломан в сентябре 2020 года. Отмечалось, что хакеры получили доступ к аккаунту @narendramodi_in и разослали всем его подписчикам просьбу сделать пожертвование криптовалютой в основанный главой индийского правительства Национальный фонд помощи.

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