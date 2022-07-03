В британской армии заявили о взломе ее аккаунтов в Twitter и YouTube
Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube взломаны, идет расследование. Об этом 3 июля сообщил представитель Вооруженных сил Великобритании.
«Нам известно о взломе аккаунтов армии в Twitter и YouTube, идет расследование. Мы чрезвычайно серьезно относимся к информационной безопасности и решаем проблему. Пока расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии неуместны», — цитирует его Daily Mail.
По данным издания, имя аккаунта армии в Twitter несколько раз менялось, а на странице появлялись ссылки на розыгрыши невзаимозаменяемых токенов (NFT). На YouTube-канале армии при этом появились трансляции о криптовалюте.
Менялась в том числе фотография профиля в Twitter-аккаунте британской армии. То на обезьяну с раскраской на морде, похожей на раскраску героя комиксов Джокера, то на анимационного робота.
В прошлом году хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Злоумышленники успели опубликовать фейковое сообщение. Сообщалось, что Индия якобы признала биткоин законным платежным средством, а также что страна уже закупила криптовалюту.