Мать Анны Линниковой рассказала о пути модели к конкурсу «Мисс Вселенная»
Россиянку Анну Линникову, которая вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная» поддерживают все знакомые семьи, друзья и множество людей, знающих девушку, и почти весь Оренбург, откуда она родом. Все понимают, что «ей очень-очень непросто», рассказала «Известиям» 14 января мать модели — Наталья Линникова.
«Я Ане передаю приветы. Передаю, что за нее огромное количество людей голосует, все очень болеют и переживают. Когда Аня была в Оренбурге, она ездила в приют «Филимоша» для кошек и собак. Я написала директрисе сегодня и она тут же выложила в соцсетях пост поддержки. Аню знает много народу и все поддерживают, все болеют, все понимают, что ей очень-очень непросто», — рассказала она.
По словам Натальи, максимальный вклад в модельную карьеру сделала сама Анна. Родители и родственники только поддерживали ее и до 18 лет помогали с бумагами и контрактами.
«Мой вклад очень маленький на самом деле. На начальном этапе — поддержать ребенка... Ребенок мой очень целеустремленный, она очень рано стала самостоятельной. Поэтому я думаю, что вклад в то, что сейчас есть, огромен именно с ее стороны», — рассказала Наталья.
Она призналась, что родственники пристально следят за всеми этапами конкурса в прямом эфире. Чтобы наблюдать за полуфиналом, Наталья проснулась в четыре часа утра и написала дочери слова поддержки.
«Выступила очень достойно. Чтобы так достойно выступить в такое непростое время, нужно иметь железный характер», — оценила мать выступление Анны в полуфинале.
Наталья добавила: отпускать дочь в США, где проходит конкурс, было не страшно. Она уверена, что «Мисс Вселенная» — престижный и аполитичный конкурс, о чем говорит сам факт участия в нем представительницы РФ. Это же заставляет Линникову верить, что засуживать Анну не станут, так как человеческая мудрость возьмет верх над всеми другими эмоциями.
Мать модели считает, что шесть лет работы в модельном бизнесе помогут Анне выстоять и справиться с возможными трудностями. Девушка привыкла работать по 14 часов в день, ходить всё это время на каблуках, после одного съемочного дня лететь на другой конец страны, чтобы поучаствовать в фотосессии.
«Почему-то все считают, что это просто красивая картинка. Якобы модели просто вышли под софитами и такие красивые прошлись. Красивая одежда, макияж. А ведь никто не видит, что за этим огромный труд стоит, колоссальный просто труд. Ведь не всё так просто на самом деле. Поэтому я считаю, что моя девочка подготовлена именно модельным бизнесом», — подытожила Наталья.
Анна Линникова стала финалисткой конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в США. Конкуренцию ей составляют 15 красавиц из разных стран мира. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.
Финал конкурса запланирован на 14 января. Он состоится в Новом Орлеане, штат Луизиана. Линникова считает себя претенденткой на корону и рассчитывает, что одержать победу ей поможет сила духа.