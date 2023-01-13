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Модельер рассказала о значении платьев для финалистки «Мисс Вселенная» из России

Модельер Малярова: одно из платьев финалистки «Мисс Вселенная» из России украшено 50 тыс. кристаллов
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Модельер, дизайнер Ольга Малярова рассказала «Известиям» о том, какое значение вкладывалось в созданные для финалистки конкурса «Мисс Вселенная» из России Анны Линниковой.

Как напомнила дизайнер, в полуфинале Анна предстала в национальном костюме «Корона Российской империи», выполненном из шелкового бархата и украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями. Наряд был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

«В платье «Корона Российской империи» название говорит само за себя — вся коллекция «Эрмитаж» посвящена нашей стране, истории Зимнего дворца, эпохе Романовых. Я вдохновлялась всей красотой и роскошью, которая была в Российской империи, ее величием, тем, что мы унаследовали от российских императоров», — рассказала Малярова.

Второе платье, созданное для финала конкурса, по словам модельера, было осыпано 50 тыс. кристаллов — от светлых до темно-рубиновых.

В настоящий момент Линникова находится в США для участия в конкурсе. Украинский организационный комитет конкурса призывал к отстранению российской участницы, однако организаторы шоу оставили требование неудовлетворенным.

Линниковой удалось дойти до финала — конкуренцию ей составляют еще 15 красавиц из разных стран мира. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.

Финал конкурса запланирован на 14 января, он состоится в Новом Орлеане, штат Луизиана. Линникова считает себя претенденткой на корону и рассчитывает, что одержать победу ей поможет сила духа.

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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
В США 14 января состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», а пока лучших из лучших выбирали на конкурсе костюмов. Анна Линникова из России предстала перед жюри в наряде под названием «Корона Российской империи», созданном в сотрудничестве с музеем Эрмитаж. Он усыпан 50 тыс. кристаллов и дополнен бархатной накидкой с жемчугом. Чем покоряли планету остальные участницы — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Багамы» Энджел Картрайт
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Гватемала» Ивана Бачелор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Колумбия» Мария Фернанда Аристизабаль
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Бразилия» Миа Мамеди
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Парагвай» Лия Аймара Дуарте Ашмор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Нидерланды» Онна Муди
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Греция» Корина Эммануилиду
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Тринидад и Тобаго» Тиа Джейн Ромей
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Армения» Кристина Аянян
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Китай» Сичэнь Цзян
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Вьетнам» Нгуен Тхо Нгок Чау
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Нигерия» Ханна Ирибогбе
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Мехико» Ирма Кристина Миранда Валенсуэла
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Лаос» Пайенга Лор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Ямайка» Тошами Калвин
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Корея» Ханна Ким
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Италия» Вирджиния Стаблум
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Гаити» Мидлин Фелизор
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Япония» Марибелен Сакамото
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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Как проходил конкурс костюмов «Мисс Вселенная – 2023»
«Мисс Гондурас» Ребека Родригес
Фото: Getty Images/Josh Brasted
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