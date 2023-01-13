Модельер рассказала о значении платьев для финалистки «Мисс Вселенная» из России

Модельер, дизайнер Ольга Малярова рассказала «Известиям» о том, какое значение вкладывалось в созданные для финалистки конкурса «Мисс Вселенная» из России Анны Линниковой.

Как напомнила дизайнер, в полуфинале Анна предстала в национальном костюме «Корона Российской империи», выполненном из шелкового бархата и украшенном жемчугом и полудрагоценными камнями. Наряд был создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

«В платье «Корона Российской империи» название говорит само за себя — вся коллекция «Эрмитаж» посвящена нашей стране, истории Зимнего дворца, эпохе Романовых. Я вдохновлялась всей красотой и роскошью, которая была в Российской империи, ее величием, тем, что мы унаследовали от российских императоров», — рассказала Малярова.

Второе платье, созданное для финала конкурса, по словам модельера, было осыпано 50 тыс. кристаллов — от светлых до темно-рубиновых.

В настоящий момент Линникова находится в США для участия в конкурсе. Украинский организационный комитет конкурса призывал к отстранению российской участницы, однако организаторы шоу оставили требование неудовлетворенным.

Линниковой удалось дойти до финала — конкуренцию ей составляют еще 15 красавиц из разных стран мира. На пройденных этапах конкурса модель продемонстрировала купальник цвета фуксии, кейп с орнаментом в виде жар-птицы и ярко-алое вечернее платье от петербургского дизайнера.

Финал конкурса запланирован на 14 января, он состоится в Новом Орлеане, штат Луизиана. Линникова считает себя претенденткой на корону и рассчитывает, что одержать победу ей поможет сила духа.