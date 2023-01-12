«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Анна Линникова, обладающая титулом «Мисс Россия-2022», вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».

«Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — сообщили в пресс-службе конкурса.

По словам Анны, она рассчитывает победить в финале конкурса и в этом ей поможет сила духа.

Всего в данный момент в полуфинале находятся 16 самых красивых девушек со всей земли. Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 14 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, в США.