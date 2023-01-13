Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» при штурме Соледара

В Министерстве обороны РФ рассказали, что в наступлении на Соледар участвовали различные группировки российских войск, действовавшие по единому плану, но зачистку жилых кварталов осуществляли отряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 13 января.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — говорится в публикации.

По данным Минобороны, в задачи Вооруженных сил России входили блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, пресечение переброски в Соледар украинских резервов из других районов и выхода украинских военных из окружения. Наступление поддерживалось штурмовой авиацией и артиллерией.

Вечером 12 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об освобождении Соледара от ВСУ. Он также отметил, что город имеет важное значение для успешного наступления на донецком направлении.

13 января военный эксперт Михаил Тимошенко пояснил, что взятие Соледара открывает российским войскам возможность флангового удара по Артемовску (Бахмут). По мнению эксперта эта победа даст выход на Авдеевку и поспособствует прекращению обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки.

11 января в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а вечером того же дня основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город перешел под контроль российских войск.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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