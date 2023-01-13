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Беженка вернулась в Киев из-за невозможности получить медпомощь в Шотландии

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Фото: AP/ Jeff Roberson
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Беженка с Украины вернулась на родину для лечения из-за того, что не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии. Об этом написала шотландская газета The Scotsman 12 января.

В материале отмечается, что вопрос оказания медпомощи беженцам поднял лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон на заседании шотландского парламента.

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Он рассказал о 22-летней украинской беженке Марии, которая с лета 2022 года жила в Шотландии. По его словам, девушка страдает хроническим заболеванием, которое требует регулярного обследования и лечения.

«Когда она попыталась получить медицинскую помощь в Шотландии, она столкнулась с неожиданной дилеммой. Ожидание было настолько долгим, что на самом деле для нее было более разумно рискнуть и вернуться в Киев, близкий к зоне боевых действий, чтобы там попасть на прием к своему врачу, что она и сделала», — сказал Коул-Гамильтон, чьи слова приводят авторы статьи.

Он указал, что факт того, что беженцам из-за отсутствия базового доступа к первичной медико-санитарной помощи в Шотландии приходится идти на подобные риски является ненормальным.

Ранее, в конце декабря, украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании. По его словам, арендодатели могут выгнать арендатора-беженца на улицу или создать невыносимые условия для его жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь.

Исид добавил, что жизнь в Великобритании вызывает чувство тревоги и унижения, так как приходится постоянно искать новое место жительства.

В том же месяце сообщалось, что украинская беженка уехала из Великобритании и вернулась на родину из-за невыносимых условий жизни. Полгода назад Наталья Тараненко с тремя детьми приехала в город Троубридж, расположенный на юге Соединенного Королевства. Она рассказала, что спонсоры поселили ее семью в старую квартиру, где было очень холодно. Со временем в помещении появилась плесень из-за повышенной влажности.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 11 января, сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек, и 9,3 млн вернулись обратно.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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