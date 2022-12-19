Украинский беженец рассказал о пережитых в Великобритании трудностях и унижениях

Украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании. На эту тему он высказался в беседе с изданием Wales Online 18 декабря.

«Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает возможность «спонсору». Арендодатели могут могут выгнать арендатора на улицу или создать невыносимые условия для жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь», — поделился 65-летний беженец.

Исид добавил, что жизнь в Великобритании вызывает чувство тревоги и унижения, так как приходится постоянно искать новое место жительства. Так, его знакомая с ребенком оказалась на улице, так как арендодатель квартиры, в которой они проживали, разорвал договор без какой-либо причины.

Издание указывает, что половина беженцев в Уэльсе живет на средства местного правительства и проживает в отелях и других местах временного размещения. Другая часть украинцев попала в Великобританию по спонсорской программе «Дома для Украины», но со временем более четверти спонсоров прекратили финансирование этой программы.

«В этой системе я чувствую, что беженец по своей сути является предметом», — заключил Исид.

Накануне сообщалось, что украинская беженка уехала из Великобритании и вернулась на родину из-за невыносимых условий жизни. Полгода назад Наталья Тараненко с тремя детьми приехала в город Троубридж, расположенный на юге Соединенного Королевства. Она рассказала, что спонсоры поселили ее семью в старую квартиру, где было очень холодно. Со временем в помещении появилась плесень из-за повышенной влажности.

Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн украинцев.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой объявили 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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