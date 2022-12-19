Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ДНР заявили о намерении нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году
Мир
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пригороде Торонто
Мир
Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве
Общество
В «Сбере» заявили о коренном переломе в борьбе с кибермошенниками
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины
Спорт
Почетный президент РФС не согласился считать Месси лучшим футболистом
Туризм
Эксперт дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам
Мир
Байден оскорбил ирландцев и перепутал родственников жены
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Мир
Великобритания объявила о поставке вооружений Киеву на £250 млн в 2023 году
Мир
Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
Мир
Украинский беженец рассказал о пережитых в Великобритании трудностях и унижениях
Сюжет:

Украинский беженец рассказал о пережитых в Великобритании трудностях и унижениях

Беженец с Украины Исид заявил о пережитых в Великобритании унижениях и трудностях
0
Фото: Wales Online
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании. На эту тему он высказался в беседе с изданием Wales Online 18 декабря.

Нерадушный прием: в Европе всё больше недовольны украинскими беженцами
В странах ЕС стали сокращать средства на содержание переселенцев

«Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает возможность «спонсору». Арендодатели могут могут выгнать арендатора на улицу или создать невыносимые условия для жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь», — поделился 65-летний беженец.

Исид добавил, что жизнь в Великобритании вызывает чувство тревоги и унижения, так как приходится постоянно искать новое место жительства. Так, его знакомая с ребенком оказалась на улице, так как арендодатель квартиры, в которой они проживали, разорвал договор без какой-либо причины.

Издание указывает, что половина беженцев в Уэльсе живет на средства местного правительства и проживает в отелях и других местах временного размещения. Другая часть украинцев попала в Великобританию по спонсорской программе «Дома для Украины», но со временем более четверти спонсоров прекратили финансирование этой программы.

«В этой системе я чувствую, что беженец по своей сути является предметом», — заключил Исид.

Накануне сообщалось, что украинская беженка уехала из Великобритании и вернулась на родину из-за невыносимых условий жизни. Полгода назад Наталья Тараненко с тремя детьми приехала в город Троубридж, расположенный на юге Соединенного Королевства. Она рассказала, что спонсоры поселили ее семью в старую квартиру, где было очень холодно. Со временем в помещении появилась плесень из-за повышенной влажности.

Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн украинцев.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой объявили 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022