Украинская беженка уехала из Британии из-за невыносимых условий

Украинская беженка покинула Великобританию и вернулась на родину из-за невыносимых условий жизни, написала Gazette and Herald 17 декабря.

Полгода назад Наталья Тараненко с тремя детьми приехала в город Троубридж, расположенный на юге Соединенного Королевства.

«Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил £300 (почти 24 тыс. рублей. — Ред.)», — возмутилась женщина.

Тараненко обратила внимание на то, что на фоне повышенной влажности в квартире появилась плесень.

Дети стали кашлять, украинка решила найти новое жилье, но подходящих вариантов, а также работу она не нашла, по этой причине семья была вынуждена вернуться на Украину.

1 октября британская газета Daily Mail написала о том, что украинская беженка София Каркадым, разрушившая семью британца Энтони Гарнетт, возвращается на родину. Она рассказала, что инициатором расставания стал британец.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн украинцев.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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