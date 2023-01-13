В России могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России рассмотреть возможность создания механизма, в рамках которого клиентам банков, чьи денежные средства были похищены мошенниками, будут выплачиваться компенсации. Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доклад о реализации поручения должен быть предоставлен до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены глава российского кабмина Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В конце декабря первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 млрд рублей средств клиентов. Он отметил, что денег удалось сохранить почти на 40% больше, чем в 2021 году.

19 декабря в интервью «Известиям» зампред «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, что в последние месяцы в центре внимания мошенников оказались сотрудники банков. Злоумышленники разрабатывают специально скрипты для общения с ними.

В этом же месяце руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты.

Он сообщил, что после получения карты клиенту поступает звонок от якобы представителя банка, чтобы ее активировать. По словам эксперта, как правило, в разговоре звучат логичные и ожидаемые вопросы. Как отметил специалист, именно в таких ситуациях, когда бдительность притупляется, человек становится наиболее уязвим.