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Мошенники разработали скрипты обмана для банковских сотрудников

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В последние месяцы в центре внимания мошенников оказались сотрудники банков. Об этом 19 декабря рассказал в интервью «Известиям» зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

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Он уточнил, что для их обмана злоумышленниками были разработаны специальные скрипты.

«Мошенники изобрели специальные сценарии, нацеленные на сотрудников банков, работающих с денежной наличностью. У них можно выманить значительно более крупную сумму, чем рядовые граждане обычно хранят на счетах или могут оформить в кредит», — пояснил Кузнецов.

Он отметил, что в этом году «Сбер» с крупнейшими операторами внедрил отдельную технологию защиты этой категории сотрудников, а в следующем году планируется тиражировать ее на другие категории критичных работников.

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