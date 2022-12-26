Сбербанк за 2022 год спас от мошенников средств клиентов на 154 млрд рублей

Сбербанк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 млрд рублей средств клиентов. Об этом 26 декабря на пресс-конференция заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Он отметил, что денег удалось сохранить почти на 40% больше, чем в 2021 году.

«484 мощных DDoS-атаки мы отразили <...> Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности», — добавил Ведяхин.

На прошлой неделе в интервью «Известиям» зампред «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, что в последние месяцы в центре внимания мошенников оказались сотрудники банков. Злоумышленники разрабатывают специально скрипты для общения с ними.

В этом же месяце сообщалось, что вредоносные боты начали воровать бонусы с карт клиентов российских банков, чтобы купить на них популярные товары в период высокого спроса.