Выложить карты: мошенники придумали очередную схему обмана россиян

Мошенники стали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Они звонят людям через 10–15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать. На самом деле преступники пытаются выманить данные, чтобы похитить деньги со счета, предупреждают эксперты. Подробности о новой схеме аферистов выясняли «Известия».

Проделки «кротов»

Чаще всего о выпуске новых карт, их функционале (дебетовая, кредитная, карта рассрочки) и движениях средств на счетах мошенники узнают от «кротов» среди сотрудников банков, в том числе штатных курьеров, поделилась в беседе с «Известиями» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

— По нашим данным, злоумышленники платят им от 500 до 1500 рублей за сведения об одном клиенте , — говорит эксперт. — Для сотрудников с небольшими зарплатами, у которых нет никакой ответственности за сохранность данных, такие предложения выглядят соблазнительно. Потому практика «сливов» распространяется стремительно.

Есть и другие варианты того, как данные карт попадают к мошенникам. К примеру, сведения о держателе, части реквизитов и банковском счете есть у работодателей клиента банка, которые перечисляют ему зарплату. Кроме того, люди используют карты при покупках в различных интернет-магазинах, где сами же указывают реквизиты.

Выложить карты Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

— Порой мошенники просто обзванивают людей, пока не попадут на человека, который по случайному совпадению действительно является клиентом банка и недавно выпустил карту, — отметил член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

По его словам, такая вероятность высока, ведь большинство людей — клиенты сразу нескольких банков. Они часто выпускают и перевыпускают карты, потому совпадения далеко не уникальны, чем и пользуются преступники.

Реальные звонки

Настоящие сотрудники банка тоже могут позвонить клиенту после выпуска карты, но лишь для того, чтобы выяснить, доволен ли он качеством сервиса, и напомнить об активации в течение определенного срока. О таком звонке предупреждают еще при посещении офиса банка.

— При этом настоящий сотрудник никогда не будет спрашивать у клиента персональные данные, ведь тот уже предоставил всю информацию. Он не станет просить вас перевести средства на какой-нибудь «сверхзащищенный» от мошенников счет и не будет сообщать, что счет клиента взломали или на него прямо сейчас оформляют кредит, — говорит глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Выложить карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как добавляет Александр Терновцов, иногда клиентам звонят с предложением банковских услуг и продуктов с разъяснениями условий предоставления кредита (особенно если он оставлял заявку), открытия счета, вклада и преимуществ перед другими банками. В этом случае персональная информация о клиенте не будет интересовать сотрудника организации.

Наконец, звонок может поступить из службы безопасности банка, если ее работники видят подозрительные операции с картой клиента. До этого ему обычно поступает уведомление о том, что операция заблокирована.

— В таком случае у человека могут спросить его фамилию, имя, отчество, место жительства, дату рождения и, возможно, кодовое слово, которое он указал в договоре с банком. Однако если клиент не проводил никаких операций, ему достаточно сказать только об этом, не раскрывая данных. Потому что блокирование подозрительной операции всегда производится автоматически, а уже разблокирование (если оно необходимо) — с участием клиента банка, — объяснил Терновцов.

Вычислить мошенника

Разница между настоящим банковским сотрудником и мошенником состоит в том, что первый обычно звонит с предложением, а второй — с целью получения информации, говорит Антон Рогачевский . Причем злоумышленники что-то требуют от клиента, не дают времени на размышления и давят на него.

Кроме того, в последнее время банки стараются сначала высылать свои предложения по почте или в сообщениях — звонки становятся просто методом закрепления информации. Потому они редко бывают навязчивыми.

Выложить карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Банковский сотрудник не будет спрашивать, являетесь ли вы его клиентом, не попытается выяснить полный номер карты (разве что иногда последние четыре цифры, если у вас несколько карт в этом банке), сведения о периоде действия карты и тем более CVV-номер. Сотрудник никогда не попросит сообщить пришедший на телефон код или PIN-код, не потребует переслать сообщение или установить какое-либо приложение на телефон, — подчеркнул Александр Терновцов.

Чтобы обезопасить себя и свои деньги, эксперты советуют сразу завершать такой разговор.

Правила безопасности

Для защиты своей банковской карты собеседники «Известий» призывают соблюдать несколько простых правил. Во-первых, нужно хранить сведения о карте, ее реквизитах, PIN-коде в условиях, обеспечивающих их недоступность для посторонних.

— При поступлении звонка «из банка» не нужно поддаваться никакой спешке и панике, нет оснований сообщать что-то «здесь и сейчас» или срочно принимать решение. Лучше спокойно проанализировать ситуацию и перезвонить по номеру телефона, указанному на карте или в договоре обслуживания, — говорит Александр Терновцов.

Выложить карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, даже если ваш счет или банковскую карту заблокировали, сотрудник банка может лишь сообщить об этом и рассказать о том, как их разблокировать. Никакой спешки в разблокировании нет, ваши средства никуда не пропадут.

В случае блокировки отдельной операции, которую вы совершили сами, достаточно подтвердить данные о себе и сообщить кодовое слово — никаких дополнительных сведений раскрывать не нужно.