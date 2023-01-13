В Госдуме оценили идею переговоров России и Украины без посредников

Возможные переговоры с Украиной без посредников не смогут гарантировать отсутствие косвенного вмешательства Запада в этот процесс. Об этом 13 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он подчеркнул, что Украина пыталась представить Россию как недоговороспособную сторону, при этом демонстрируя «насквозь фальшивую дипломатию», не имеющую ничего общего с международным правом.

«В то же время Москва не раз подчеркивала свою открытость к диалогу. Однако переговоры с Украиной без посредников не могут гарантировать отсутствие косвенного вмешательства коллективного Запада в этот процесс», — сказал депутат.

По мнению Белика, украинская сторона не заинтересована в поиске мирного урегулирования, президент страны Владимир Зеленский выдвигает «абсурдные условия мира», игнорируя реальную ситуацию и выдвинутые Москвой требования.

«Поэтому необходимо, чтобы у России было как можно больше успехов в зоне проведения спецоперации, которые бы заставили киевский режим здраво взглянуть на ситуацию. Задачи спецоперации нашей страной будут выполнены в любом случае, упертость же Киева ведет к большему количеству жертв среди граждан Украины и всё глубже погружает страну в кризис», — заключил депутат.

Ранее в этот день директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника «мирного саммита» он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша.

Тогда же замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся весной 2022 года в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от уже достигнутых договоренностей, а в октябре официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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