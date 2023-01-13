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Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым в Уфе
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Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым в Уфе

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Фото: ТАСС/Дмитрий Азаров
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Президент РФ Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Траурная церемония прошла 13 января в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Глава государства пришел на церемонию с букетом красных роз. Он постоял какое-то время у гроба, положив на него руку, и поклонился.

Башкирский аксакал: умер первый президент республики Муртаза Рахимов
Он скончался в Уфе в возрасте 88 лет

Для того чтобы проститься с первым главой республики, в зал пришли тысячи человек, среди которых находятся как высокопоставленные лица, коллеги, друзья и близкие Рахимова, так и обычные жители Башкортостана и гости республики.

На траурном митинге зачитали речи полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский лидер прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Рахимова похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он руководил Башкортостаном 20 лет, с 1990 года. В отставку ушел в 2010 году. После этого Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «Урал».

Действующий глава Башкирии Радий Хабиров назвал Рахимова «великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России».

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