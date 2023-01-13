В WSJ проанализировали назначение Герасимова командующим СВО

В газете The Wall Street Journal (WSJ) 12 января проанализировали назначение Валерия Герасимова командующим специальной военной операцией на Украине.

«Это является подтверждением того, что грядут серьезные наступления», — приводит WSJ слова руководителя лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти.

11 января начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

Как пояснили в Минобороны России, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

С октября 2022 года командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции был Сергей Суровикин. После кадровых перестановок он стал заместителем Герасимова.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что назначение Герасимова серьезно повышает статус специальной военной операции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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