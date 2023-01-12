Эксперт оценил назначение Валерия Герасимова командующим СВО

Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск (сил) серьезно повышает статус специальной военной операции, рассказал «Известиям» 12 января военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Надо понимать, что в российской структуре военного управления, начальник Генерального штаба — это второй человек после Верховного главнокомандующего. В некоторых вопросах статус НГШ даже выше, чем у министра обороны. Нельзя забывать, что начальник Генштаба имеет право отдавать указания по военным вопросам не только Минобороны, но и другим силовым ведомствам. Также Генштаб имеет важное слово в вопросах закупки вооружения и военной техники», — считает Шурыгин.

Эксперт пояснил, что до недавнего времени Сергей Суровикин, как командующий СВО, не имел право отдавать приказы Дальней авиации, Военно-морскому флоту, Главному разведывательному управления и т.д. С Росгвардией и другими силовыми ведомствами он взаимодействовал через их органы управления.

«С назначением Герасимова, без шуток можно сказать, вся военная мощь государства будет направлена на решение задач СВО», — отметил Шурыгин.

Также эксперт предположил, какие задачи будут возложены на вновь назначенных заместителей командующего ОГВ(с) СВО. Так, по мнению Шурыгина, главком Сухопутных войск Олег Салюков будет отвечать за организацию подготовки личного состава, заместитель начальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким займется разработкой боевых планов, а Сергей Суровикин так и продолжит руководить войсками непосредственно на месте — в зоне СВО.

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