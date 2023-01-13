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Ведущий Fox News Карлсон назвал преступлением против США траты на Украину

Ведущий Fox Карлсон заявил, что большие траты США на Украину являются преступлением
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Многомиллиардная помощь Украине, выделяемая американским правительством, является преступлением против США. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Он указал на недавнее заявление конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси из Кентукки, который посчитал, что за год конгресс США потратил на Украину больше, чем на все дороги и мосты в собственной стране. Сам конгрессмен выступил против такой жертвенной помощи.

Между тем Карлсон выразил мнение, что демократы, в свою очередь, стремятся закрыть американцам глаза на то, куда пошли миллиарды долларов, выделяемые Киеву. Это безумие, продолжил журналист, происходит на фоне заявления экс госсекретаря Кондолизы Райс о том, что Украина проигрывает.

«Люди на этом сильно наживаются. Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает», — добавил ведущий.

Карлсон также отметил, что цена такой поддержки для Соединенных Штатов очень высока. Некоторые члены конгресса начинают осознавать всю опасность военной помощи Киеву, поскольку для них важна защита границ прежде всего своей страны.

«Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против», — сказал он.

Между тем 12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заверил, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам страны (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

Накануне министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо заявил, что затяжные боевые действия на Украине станут угрозой для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе. Таким образом поставки оружия Украине являются «поводом для беспокойства».

Также 11 января глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев посчитал, что каждый американец внес на поддержку Украины примерно €184.

Западные страны увеличили поставки вооружений на Украину после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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