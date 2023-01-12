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В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны

Министр ВМС США дель Торо: продолжение боевых действий на Украине станет угрозой для ВПК США
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Затяжные боевые действия на Украине станут угрозой для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе (ВПК). Об этом заявил 11 января министр Военно-морских сил (ВМС) США Карлос дель Торо.

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«Если боевые действия продолжатся еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — написал он в Twitter.

Дель Торо призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и совершать инвестиции для увеличения объема выпуска продукции ВПК.

Ранее этим же днем украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад не жалеть танков для Киева. Он отметил, что Украина ожидает от западных партнеров новых совместных решений.

Также 11 января глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев посчитал, сколько денег потратил каждый житель западных стран на поддержку Киева. Так, по его словам, каждый американец заплатил примерно €184.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что грузы, содержащие вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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