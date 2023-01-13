Жительница Соледара покидала город под пулями

Жительница Соледара Оксана рассказала корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову, как убегала из города под свист пуль. Жителям Соледара пришлось пройти пешком более 3 км, прежде чем их эвакуировали на машинах.

«Ждали прихода русских. И хотелось бы, чтобы город восстановили. Там нет ничего живого», — рассказала она.

Другая женщина, Анжела, уехавшая из Соледара с ребенком на руках в новогоднюю ночь, поделилась, что первую часть дороги она преодолела пешком, а остальную — с российскими военными на машинах.

«Были боевые действия. Нам предложили остаться или уехать. Мы согласились, чтобы нас перевезли. Не оставаться же там», — поделилась Анжела.

По словам жительницы Соледара, русские солдаты ей помогали и кормили. С украинскими военными она никак не общалась, так как большую часть времени вместе с ребенком провела в подвале.

Людей из Соледара эвакуировали в луганский город Стаханов. Многие из бежавших сейчас находятся в медицинских учреждениях из-за обморожения.

Ранее, 11 января, основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден. Мирные жители были эвакуированы из города, а украинские боевики уничтожены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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