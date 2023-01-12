Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон анонсировал начало обучения украинских боевиков Bradley на следующей неделе
Общество
В Москве реконструировали 75 городских поликлиник
Мир
Пентагон заявил об отсутствии угроз Украине со стороны Белоруссии
Мир
Власти США назвали наличие секретных документов в доме и офисе Байдена ошибочным
Мир
В США назначили спецпрокурора по делу о найденных у Байдена секретных бумагах
Мир
Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине
Общество
На 85-м году жизни скончался кинорежиссер Суламбек Мамилов
Мир
Варшава намерена потребовать от ЕС возврата пошлин на украинскую сельхозпродукцию
Мир
Палата представителей конгресса США запретила продавать нефть из резервов Китаю
Общество
Синоптики пообещали в Центральной России ветер и снег с дождем на Крещение
Мир
В США признали значительные успехи России в борьбе с НАТО на Украине
Мир
Новый пакет секретных документов найден в гараже Байдена

Пентагон заявил об отсутствии угроз Украине со стороны Белоруссии

Пентагон: США не видят признаков подготовки в Белоруссии наступательных операций на Украину
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Признаков угрозы Украине со стороны Белоруссии нет, заявили в Пентагоне 12 января. США не видят признаков подготовки каких-либо наступательных операций.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

«В отношении Белоруссии — мы продолжаем внимательно следить за этим регионом. Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков каких-либо наступательных действий», — сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Он отметил, что США наблюдают за перемещениями войск или техники в регионе, которые «могут вызвать беспокойство». Пока, по словам Райдера, ничего подобного со стороны Белоруссии не наблюдается.

Ранее в этот день украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев передислоцировал часть войск на север в сторону границы страны с Белоруссией. По словам дипломата, таким образом можно обезопасить линию соединения Украины с Западом.

Также в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией, начали возводить оборонительные укрепления. Как рассказал глава региона Виталий Коваль, люди готовятся к обороне.

Кроме того, 12 января комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии.

5 января начальник управления пограничного контроля государственного пограничного комитета Белоруссии сообщил, что на границе Украины и Белоруссии фиксируются провокации с использованием оружия со стороны украинских военных. Он обратил внимание на то, что сотрудники подразделений погранконтроля на провокации не реагируют.

Еще в декабре о тревожных инцидентах на границе Белоруссии и Украины говорил начальник генштаба ВС республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Он заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной, погранслужба фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023