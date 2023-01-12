Пентагон заявил об отсутствии угроз Украине со стороны Белоруссии

Признаков угрозы Украине со стороны Белоруссии нет, заявили в Пентагоне 12 января. США не видят признаков подготовки каких-либо наступательных операций.

«В отношении Белоруссии — мы продолжаем внимательно следить за этим регионом. Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков каких-либо наступательных действий», — сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Он отметил, что США наблюдают за перемещениями войск или техники в регионе, которые «могут вызвать беспокойство». Пока, по словам Райдера, ничего подобного со стороны Белоруссии не наблюдается.

Ранее в этот день украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев передислоцировал часть войск на север в сторону границы страны с Белоруссией. По словам дипломата, таким образом можно обезопасить линию соединения Украины с Западом.

Также в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией, начали возводить оборонительные укрепления. Как рассказал глава региона Виталий Коваль, люди готовятся к обороне.

Кроме того, 12 января комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии.

5 января начальник управления пограничного контроля государственного пограничного комитета Белоруссии сообщил, что на границе Украины и Белоруссии фиксируются провокации с использованием оружия со стороны украинских военных. Он обратил внимание на то, что сотрудники подразделений погранконтроля на провокации не реагируют.

Еще в декабре о тревожных инцидентах на границе Белоруссии и Украины говорил начальник генштаба ВС республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Он заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной, погранслужба фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.