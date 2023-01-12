Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии

Киев отвел часть войск на север страны к границе Украины с Белоруссией. Об этом заявил 12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Таким образом, дипломатический работник прокомментировал вопрос британского журналиста, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе.

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — цитирует Пристайко телеканал Sky News.

Ранее в четверг глава Ровенской области Украины Виталий Коваль сообщил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления. Область находится на границе с Белоруссией. Коваль также добавил, что граждане региона на добровольной основе помогают военным копать окопы и возводить оборонительные сооружения.

В четверг комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии.

5 января начальник управления пограничного контроля государственного пограничного комитета Белоруссии сообщил, что на границе Украины и Белоруссии фиксируются провокации с использованием оружия со стороны украинских военных. Он обратил внимание на то, что сотрудники подразделений погранконтроля на провокации не реагируют.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Месяцем ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о том, что задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные. По словам Хренина, в настоящее время стороны поэтапно проводят ряд мероприятий, направленных на упреждающую готовность и реагирование на обстановку по периметру границ Союзного государства.