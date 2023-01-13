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Бывший генсек НАТО призвал незамедлительно поставить оружие Тайваню
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Сюжет:

Бывший генсек НАТО призвал незамедлительно поставить оружие Тайваню

Экс-генсек НАТО Расмуссен: необходимо уже сейчас поставлять оружие Тайваню
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ye Pingfan
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал уже сейчас начать поставки вооружения Тайваню для предотвращения возможного нападения Китая на остров. Заявление политика опубликовали в газете Financial Times 12 января.

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«Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия», — приводит слова Расмуссена Lenta.ru.

Политик также напомнил об экономических последствиях, которые настигнут Китай, если он захочет решить вопрос с Тайванем военным путем. Он считает, что вооружение острова послужит сдерживающим фактором для нападения Пекина.

Ранее, 3 января, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на приоритет Пекина урегулировать тайваньский вопрос дипломатическим путем, так как взаимоотношения с островной провинцией носят характер внутриполитической проблемы. В этой связи вмешательство третьих сторон в ситуацию недопустимо.

Ранее, 30 декабря, официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил власти США о рисках, связанных с возможной передачей Тайваню противотанковых систем минирования Volcano.

До этого, 5 декабря, стало известно, что США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны Patriot. Также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Обстановка в Тайваньском проливе значительно обострилась после визита на остров конгрессвумен Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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