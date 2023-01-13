Бывший генсек НАТО призвал незамедлительно поставить оружие Тайваню

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал уже сейчас начать поставки вооружения Тайваню для предотвращения возможного нападения Китая на остров. Заявление политика опубликовали в газете Financial Times 12 января.

«Европейские политики должны перестать посылать противоречивые сигналы. Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия», — приводит слова Расмуссена Lenta.ru.

Политик также напомнил об экономических последствиях, которые настигнут Китай, если он захочет решить вопрос с Тайванем военным путем. Он считает, что вооружение острова послужит сдерживающим фактором для нападения Пекина.

Ранее, 3 января, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на приоритет Пекина урегулировать тайваньский вопрос дипломатическим путем, так как взаимоотношения с островной провинцией носят характер внутриполитической проблемы. В этой связи вмешательство третьих сторон в ситуацию недопустимо.

Ранее, 30 декабря, официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил власти США о рисках, связанных с возможной передачей Тайваню противотанковых систем минирования Volcano.

До этого, 5 декабря, стало известно, что США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны Patriot. Также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Обстановка в Тайваньском проливе значительно обострилась после визита на остров конгрессвумен Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.