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В МИД РФ рассказали о приоритетах Китая в отношении Тайваня

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Китай рассчитывает урегулировать тайваньский вопрос дипломатическими методами. Об этом во вторник, 3 января, рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Также он подчеркнул, что взаимоотношения с островной провинцией были и остаются внутренним делом КНР, в связи с чем вмешательство третьих сторон недопустимо. Впрочем, не все, кто заявляет о приверженности суверенитету Китая, в действительности соблюдают границы допустимого.

«Серьезно подогрели ситуацию визит на остров [Тайвань] в начале августа 2022 года председателя Палаты представителей конгресса США [Нэнси] Пелоси и последовавшие за этим многочисленные поездки туда американских, японских и европейских официальных лиц», — объяснил собеседник агентства.

По словам Руденко, подобная «провокационная активность» грозит дополнительным витком эскалации. В этой связи он упомянул о принятии Вашингтоном ряда законодательных инициатив по укреплению военно-политических контактов с Тайбэем за счет финансовой и технической поддержки тайваньских сил самообороны в 2023–2027 годах.

«В Пекине хорошо знают, что российская сторона неизменно поддерживает КНР в вопросе Тайваня. Исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — его неотъемлемая часть», — подытожил замминистра.

Ранее, 30 декабря, официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил власти США о рисках, связанных с возможной передачей Тайваню противотанковых систем минирования Volcano.

28 декабря издание Politico указало на то, что Вашингтон опоздал с наращиванием ресурсов для защиты Тайваня. В материале отмечается, что КНР обладает достаточно большим военно-морским флотом, а также авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона.

До этого, 5 декабря, стало известно, что США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Обстановка в Тайваньском проливе значительно обострилась после визита на остров конгрессвумен Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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