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Объявлены имена участвовавших в новогоднем обращении Путина героев

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Фото: РЕН ТВ
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Военнослужащие, которых президент России Владимир Путин наградил 31 декабря и которые поучаствовали в его новогоднем обращении, уже вернулись или готовятся к возвращению в зону проведения специальной военной операции (СВО). Их имена стали известны в четверг, 12 января.

Военнослужащие поделились своими впечатлениям от получения наград лично из рук Верховного главнокомандующего.

«Новый год — это сказка, и 31 декабря 2022 года лично для меня произошла настоящая сказка», — сказала старшина Инна Царукаева.

Капитан медицинской службы Анна Сидоренко, стоявшая в новогоднюю ночь по правую руку от президента, рассказала о том, как ее отряд вынес 17 раненых из-под артобстрела.

«Когда выносишь раненых с поля боя — они просят остаться, пытаются помочь своим боевым товарищам, несмотря на ранения, и продолжить боевую задачу. По нашему характеру — мы все такие», — отметила Сидоренко.

«Они герои по-настоящему»
Как прошла встреча Владимира Путина с матерями участников СВО

Она добавила, что на всю жизнь запомнит последний день 2022 года, когда президент России вручил ей награду.

«Я еще не до конца осознаю, что произошло. Все говорят мне: ты в телевизоре, ты с президентом», — добавила она.

Майору Евгению Волкову, который стоял за левым плечом президента во время поздравления, теперь тоже постоянно звонят знакомые со всех концов страны. По его словам, для него, как и для других военнослужащих, поучаствовать в новогоднем обращении российский лидер предложил неожиданно.

«Президент сам сказал, что в этом году хочет сделать именно вот так. Обращение будет ко всей стране, оно пойдет в массы, в СМИ», — сказал Волков.

Старший лейтенант Александр Гвоздеров также был очень удивлен таким предложением президента.

«И тут выходит президент, очень сильно все переживали, волновались. Я лично почувствовал гордость за всех, кто там находился, что лично сам президент приехал, именно к нам», — дополнил их слова механик-водитель танка отдельного танкового батальона десантно-штурмовой дивизии Тимофей Матвеев, самый молодой участник памятной встречи.

Еще один военный, майор Шамиль Юсупов, стоявший на обращении в самом центре второго ряда, рассказал, что получил в качестве личного подарка часы от президента. Теперь по ним он считает в госпитале часы до выписки.

«В принципе уже готов к выполнению задач, выздоровел, в самое ближайшее время выйду в строй к своим товарищам в зону СВО», — рассказал он.

Замкомандира реактивного дивизиона Александр Саввон и старший лейтенант Юрий Шнайдер, также участвовавшие во встрече с президентом, уже вернулись на боевые позиции.

«В свое подразделение я прибыл с боевым настроем. Готов идти только вперед, только к победе», — заявил Шнайдер.

Обращение президента РФ к россиянам по случаю наступления нового, 2023 года стало самым продолжительным за всё время, оно длилось около девяти минут. Также необычным стал и формат: глава государства выступил не один на фоне Кремля, а в окружении военнослужащих и участников специальной военной операции.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин посетил 31 декабря штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. В штабе ЮВО и было записано новогоднее обращение президента к россиянам, добавил он.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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