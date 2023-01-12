Объявлены имена участвовавших в новогоднем обращении Путина героев

Военнослужащие, которых президент России Владимир Путин наградил 31 декабря и которые поучаствовали в его новогоднем обращении, уже вернулись или готовятся к возвращению в зону проведения специальной военной операции (СВО). Их имена стали известны в четверг, 12 января.

Военнослужащие поделились своими впечатлениям от получения наград лично из рук Верховного главнокомандующего.

«Новый год — это сказка, и 31 декабря 2022 года лично для меня произошла настоящая сказка», — сказала старшина Инна Царукаева.

Капитан медицинской службы Анна Сидоренко, стоявшая в новогоднюю ночь по правую руку от президента, рассказала о том, как ее отряд вынес 17 раненых из-под артобстрела.

«Когда выносишь раненых с поля боя — они просят остаться, пытаются помочь своим боевым товарищам, несмотря на ранения, и продолжить боевую задачу. По нашему характеру — мы все такие», — отметила Сидоренко.

Она добавила, что на всю жизнь запомнит последний день 2022 года, когда президент России вручил ей награду.

«Я еще не до конца осознаю, что произошло. Все говорят мне: ты в телевизоре, ты с президентом», — добавила она.

Майору Евгению Волкову, который стоял за левым плечом президента во время поздравления, теперь тоже постоянно звонят знакомые со всех концов страны. По его словам, для него, как и для других военнослужащих, поучаствовать в новогоднем обращении российский лидер предложил неожиданно.

«Президент сам сказал, что в этом году хочет сделать именно вот так. Обращение будет ко всей стране, оно пойдет в массы, в СМИ», — сказал Волков.

Старший лейтенант Александр Гвоздеров также был очень удивлен таким предложением президента.

«И тут выходит президент, очень сильно все переживали, волновались. Я лично почувствовал гордость за всех, кто там находился, что лично сам президент приехал, именно к нам», — дополнил их слова механик-водитель танка отдельного танкового батальона десантно-штурмовой дивизии Тимофей Матвеев, самый молодой участник памятной встречи.

Еще один военный, майор Шамиль Юсупов, стоявший на обращении в самом центре второго ряда, рассказал, что получил в качестве личного подарка часы от президента. Теперь по ним он считает в госпитале часы до выписки.

«В принципе уже готов к выполнению задач, выздоровел, в самое ближайшее время выйду в строй к своим товарищам в зону СВО», — рассказал он.

Замкомандира реактивного дивизиона Александр Саввон и старший лейтенант Юрий Шнайдер, также участвовавшие во встрече с президентом, уже вернулись на боевые позиции.

«В свое подразделение я прибыл с боевым настроем. Готов идти только вперед, только к победе», — заявил Шнайдер.

Обращение президента РФ к россиянам по случаю наступления нового, 2023 года стало самым продолжительным за всё время, оно длилось около девяти минут. Также необычным стал и формат: глава государства выступил не один на фоне Кремля, а в окружении военнослужащих и участников специальной военной операции.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин посетил 31 декабря штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. В штабе ЮВО и было записано новогоднее обращение президента к россиянам, добавил он.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».