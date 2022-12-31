Новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным

Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю наступления Нового, 2023-го, года стало сегодня самым продолжительным за всё время, оно длилось около девяти минут. Также необычным стал и формат: глава государства выступил не один на фоне Кремля, а в окружении военнослужащих и участников специальной военной операции.

Традиционно первыми обращение президента увидели жители Камчатки, где уже наступил 2023 год.

Как рассказал ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин посетил 31 декабря штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. В штабе ЮВО и было записано новогоднее обращение президента к россиянам, добавил он.

Накануне сообщалось, что новогоднее обращение Путина в прямом эфире можно будет посмотреть в метро Москвы. Видеотрансляцию запустят на 22 тыс. экранов в вагонах поездов на всех линиях, а аудиотрансляция будет в доступе на эскалаторах, в вестибюлях и переходах станций.