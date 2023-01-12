Палата представителей конгресса США запретила продавать нефть из резервов Китаю
Палата представителей конгресса США 12 января одобрила законопроект, согласно которому запрещается продавать нефть из американского стратегического резерва КНР. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
За запрет проголосовал 331 конгрессмен, в то время как против выступили только 97. Следующим шагом станет рассмотрение закона и утверждение в сенате США, после чего тот поступит на подпись президенту.
«За последние два года президент (Джо. — Ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность. Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире», — подчеркнул лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ во время представления законопроекта.
Согласно принятому палатой законопроекту, продажа нефти из стратегических запасов США любым китайским компаниям и предприятиям окажется под запретом. Исключением станут только те поставки, которые не предназначены для экспорта в КНР.
Ранее, 21 декабря 2022 года, минэнерго США сообщило о том, что запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 16 декабря опустились на 3,6 млн баррелей, до 378,6 млн. Отмечается, что это является минимальным значением с 1983 года.
До этого, 16 декабря, стало известно, что минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва. Размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка запланирована на февраль 2023 года. Отмечалось, что этот шаг необходим, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.
20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Анонсировал продажу президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь снизить цены на сырье.