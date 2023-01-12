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Палата представителей конгресса США запретила продавать нефть из резервов Китаю

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Палата представителей конгресса США 12 января одобрила законопроект, согласно которому запрещается продавать нефть из американского стратегического резерва КНР. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

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За запрет проголосовал 331 конгрессмен, в то время как против выступили только 97. Следующим шагом станет рассмотрение закона и утверждение в сенате США, после чего тот поступит на подпись президенту.

«За последние два года президент (Джо. — Ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность. Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире», — подчеркнул лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ во время представления законопроекта.

Согласно принятому палатой законопроекту, продажа нефти из стратегических запасов США любым китайским компаниям и предприятиям окажется под запретом. Исключением станут только те поставки, которые не предназначены для экспорта в КНР.

Ранее, 21 декабря 2022 года, минэнерго США сообщило о том, что запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 16 декабря опустились на 3,6 млн баррелей, до 378,6 млн. Отмечается, что это является минимальным значением с 1983 года.

До этого, 16 декабря, стало известно, что минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва. Размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка запланирована на февраль 2023 года. Отмечалось, что этот шаг необходим, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Анонсировал продажу президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь снизить цены на сырье.

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