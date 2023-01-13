После чудес: онкопациенты жалуются на методы «волшебного доктора» Раевского

В России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака и аутизма, «лечат» народными песнями и наложением рук (видео «сеансов» есть у «Известий»). Клиники интегративной медицины в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге работают вполне легально, имеют лицензии, оформленные на ООО «Здравница», и небольшой штат обычных врачей. Однако их основатель Дмитрий Раевский широко практикует услуги, не предусмотренные лицензией, обещая отчаявшимся людям вылечить их от любой болезни. Несколько пострадавших заявили «Известиям», что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и «волшебным доктором», от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн рублей, однако не исцелились. В действиях «доктора» могут быть признаки преступления, полагают юристы, а врачи-онкологи и депутаты Госдумы призвали правоохранительные органы это проверить.

«Райские» изменения

«Центр интегративной медицины Раевского — передовая клиника, которая добилась выдающихся результатов в лечении сложных заболеваний», говорится на ее официальном сайте. В клинике, если верить сайту, работают обычные врачи — психолог, онколог, невролог, терапевт. Однако сам ее основатель Дмитрий Раевский позиционирует себя как «волшебного доктора», который «эффективно лечит любые заболевания». Список регалий, которые указаны на его сайте, огромен: врач-новатор, политолог, патриот, член-корреспондент международной педагогической академии (МПА), педиатр, психолог, онкопсихолог.

После чудес Дмитрий Раевский Фото: dmitryraevsky.ru

Раевский и его команда «выработали новаторский подход в лечении, основанный на совмещении методов традиционной и дополнительной медицины», утверждается на сайте учреждения. Для его воплощения в жизнь он создал сеть клиник в России и Казахстане, а также открыл «Школу свободы» для целителей. Всё это он сделал уже после того, как прокуратура вынесла Раевскому предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности — за организацию на Алтае фестиваля «Дети Солнца» (на нем распространялись листовки, где, по мнению прокуратуры, пропагандировалось превосходство одного типа людей над другими).

Параллельно наш герой занимался неоднозначным проектом в деревне Борисово под Сергиевым Посадом. Правда, тогда Дмитрий Раевский был еще Глебом Александровым (это его настоящее имя).

После чудес Пострадавшая от лечения Раевского пациентка Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Это была обычная секта, построенная на эзотерике и, в частности, учении Рерихов. Людям промывали мозги, и они сами отдавали Раевскому деньги, продавали свои квартиры — он жил фактически за чужой счет. Девушки с ним спали, остальные просто там жили и работали, кто как мог. Там были разные люди вплоть до пенсионеров, мой брат работал в огороде, на строительстве и пиаре, — рассказал «Известиям» Дмитрий Рябой, чей брат около трех лет провел в поселении Александрова.

Уйти мужчина решил после того, как организаторы «лагеря» предложили ему подать в суд на свою семью, в которой тогда были проблемы. Дома он социализировался, устроился на работу, но психологические последствия общения с будущим доктором изживались годами, рассказал Дмитрий.

О «секте в Борисово» в те годы рассказывали и федеральные каналы, но правоохранительные органы оставили дело без движения. Впоследствии Глеб Александров сменил имя и стал доктором с «райской» фамилией и чудесными способностями по исцелению безнадежно больных людей.

После чудес Дмитрий Раевский Фото: dmitryraevsky.ru

«Известия» отправились в клинику на Кантемировской в Москве, чтобы познакомиться с «волшебным доктором» поближе.

«Девушка общается, тело расширяется…»

Помещение на первом этаже жилой многоэтажки похоже на стоматологию у дома. Дмитрий Раевский в белом халате, украшенном окладистой бородой, принял нас в маленьком кабинете, где из мебели были только стол, два стула и литровая кружка со скромной надписью: «Биг Босс».

В процессе собеседования доктор много говорил о подсознании как источнике всех бед и обещал на него целительно воздействовать. Лечение корреспондента «Известий», которого не первый год мучают последствия травмы глаза, с его слов, будет выглядеть так:

— Ложишься на кушетку. Рядом с тобой садится девушка и с тобой общается. Будет такое чувство, как будто тело расширяется. Это признак того, что подсознание начинает действовать. Сетчатка (глаза. — «Известия») перестанет расслаиваться, — заверил доктор.

После чудес Дмитрий Раевский Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он пообещал улучшение за три месяца, а в качестве оплаты попросил всего 50 тыс. рублей.

На большинстве видео, которые есть у «Известий», лечение выглядит так: рядом с лежащим на матрасе больным садится девушка и гладит его по животу, голове и приговаривает приятное. На видео с 14-летней Аней Кунгурцевой из Питера, которую родители уже несколько лет пытаются вылечить от лейкоза, роль девушки исполняет сам Дмитрий Раевский. «Всё будет хорошо, мы рожаем здоровье!» — сообщил он лежащей на матрасе и стонущей от боли Ане.

Отец девочки Вадим Кунгурцев рассказал «Известиям», что «волшебного доктора» нашла мама Ани и поверила в него настолько, что отказалась от операции по пересадке костного мозга, которую должны были провести в Питере.

— И это при том, что у нас уже был донор, и врачи обещали 80% успеха, — рассказал Вадим.

После сеансов с Раевским Аня попала в реанимацию в тяжелейшем состоянии — ее увезли на скорой прямо из клиники. А прогнозируемый успех от пересадки снизился вдвое, поведал ее отец.

Жительнице Оренбурга Марии Макеевой, страдающей тяжелыми головными болями, после наложения рук на матрасах доктор пообещал 100% результат. Но он не наступил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Раевский среди пациентов своей клиники

— Для меня это человек, который наживается на жизнях людей. Он берет тех, кто безнадежно болен и готов отдать любые деньги за спасение, — сказала она «Известиям».

Лицензия на деятельность клиник ООО «Здравница» имеется на сайте Росздравнадзора. Среди разрешенных видов практики — первичная специализированная помощь в амбулаторных условиях по неврологии, онкологии, психиатрии, эндокринологии. Про «волшебные поглаживания» в документе ничего не сказано.

«Вы к врачам не ходите…»

Жительница Пермского края Марина Калашникова потратила на Раевского €6 тыс. — приняла участие в групповом лечении, которое проходило, с ее слов, в заброшенном детском лагере под Питером.

— Он накладывает на тебя руки, включает «Аум» — запись, где он мычит по-тибетски, и так «вытягивает» болезнь. Объяснял, что моими мозгами владею не я, а «разум рака», подбивал открыть сборы. Его помощники говорили: «Вы к врачам не ходите. Мы вас вылечим». Просто оттягивали конец, — рассказала «Известиям» Марина.

После чудес Дмитрий Раевский Фото: dmitryraevsky.ru

Она уточнила: на приеме в Санкт-Петербурге было около 20 человек, многих из них уже нет в живых. На видео Раевский «лечит» Марину тем, что, сидя на полу, у батареи, поет с ней русскую народную песню.

Сын пенсионерки из Свердловской области Натальи Охулковой на момент обращения к Раевскому был на четвертой стадии онкозаболевания, врачи от него отказались, рассказала женщина «Известиям». К Раевскому он пошел как к последней надежде: объявил в интернете сбор и собрал около 1,5 млн рублей, которые отдал ему. Плюс пенсию по инвалидности за несколько месяцев (около 100 тыс. рублей).

— Я ему (Раевскому. — «Известия») написала, что лечение не помогло. Мой сын умер. В ответ услышала сообщение, что у сына была злая аура и он постоянно ругался, — описала она со слов доктора причину смерти сына.

На каминг-аут корреспондента «Известий» во время «контрольной закупки» в клинике на Кантемировской Раевский отреагировал спокойно. Перед камерой держался уверенно и заявил, что за свою карьеру «вылечил десятки людей».

— Это люди с подтвержденными свидетельствами о том, что рак ушел и что они вошли в длительную ремиссию. Меня называют «доктор последней надежды». Когда все врачи людям отказали и отправили в паллиатив, они приходят ко мне, и я их вылечиваю. У меня сумасшедшие результаты. Очень классные, — заявил Дмитрий Раевский.

После чудес Одна из процедур в центре Раевского Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он добавил, что «снял диагнозы у полторы тысячи аутистов» и что «другого такого доктора в мире нет».

Ни у кого из пациентов Раевского, с которыми поговорили «Известия», не было заключено договоров, а деньги переводились на карту третьим лицам либо отдавались наличными. Помимо лечения «всех на свете болезней», в своих регулярных эфирах в соцсетях Раевский не чурается пичкать своих подписчиков, которых у него 1,5 млн, откровенной экзотикой — например, о полете своего тибетского гуру на Юпитер, жизни на Венере и эре Водолея.

Преступление или заблуждение?

Психотерапия — одна из важнейших составляющих лечения больных раком, ведь около половины пациентов страдают депрессиями, рассказал «Известиям» заместитель директора Российского онкологического научного центра имени Блохина, профессор Давид Заридзе. Но отказ от официальных методов лечения онкологии — «это вообще безобразие и уголовное дело», подчеркнул он.

Основной проблемой онколог назвал доверие россиян лжеврачам. Он отметил важность использования в лечении злокачественных опухолей сертифицированных препаратов, эффективность которых доказана клиническими исследованиями, а не «чудо-средств». По словам Давида Заридзе, правоохранительным органам следует выяснить, есть ли у Дмитрия Раевского лицензия на оказание тех услуг, которые он продвигает. А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Известиям», что агитация против официальных методов лечения рака прямо противоречит законодательству.

После чудес Фото: freepik.com/Drazen Zigic

— В целом законодательство в этой сфере достаточно отрегулировано. Любые методы лечения и любая деятельность врача должны иметь разрешение от соответствующего органа, — добавил он.

В словах и действиях Раевского могут быть признаки преступления, а именно мошенничества — ст. 159 УК РФ, полагает адвокат Евгений Розенберг. Но установить это может только следствие, и в частности доследственная проверка, которую можно провести по заявлениям потерпевших. Если люди заплатили деньги за лечение и скончались, потерпевшими могут выступать их родственники, рассказал «Известиям» адвокат.

С его слов, есть еще такой вид деятельности как народная медицина, она вполне легальна. В ст. 50 закона «Об основах здоровья граждан РФ» народная медицина определяется как альтернативная медицина, которая нацелена на выздоровление пациентов. Поэтому одним из способов проверки целителя на подлинность может стать наличие в его «арсенале» выздоровевших пациентов, чье исцеление подтверждено документально.

ВОЗ приняла концепцию развития народной медицины по всему миру с 2009 по 2023 год, добавил Евгений Розенберг. В России народной медициной может заниматься каждый, кто получил на это разрешение, подав заявление через Госуслуги. Ст. 6.2. КоАП предусматривает наказание за незаконное занятие народной медициной (штраф от 2 до 4 тыс. руб.).

— Но если речь идет не об отсутствии разрешения, а о деятельности, которая конспирируется под народную медицину, если люди раздают заведомо невыполнимые обещания с целью завладения денежными средствами, то это уже уголовное дело. В зависимости от количества пострадавших, суммы ущерба и общественной опасности за такое деяние грозит до 10 лет тюрьмы, — пояснил адвокат.

«Известия» направили запросы в Депздрав Москвы, Росздравнадзор, а также в Генпрокуратуру.