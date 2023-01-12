Прокуратура отмечает 301 год со дня своего основания

В Москве поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником. 12 января ведомство отмечает 301 год со дня своего основания, передает телеканал «Известия». Взаимодействие в этом году между парламентом и прокуратурой было продуктивным: за 2022-й депутаты Госдумы обратились в ведомство более 17 тыс. раз.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.