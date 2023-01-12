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Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил похожую на Землю планету

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Фото: Global Look Press/ESA
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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил свою первую экзопланету. Своими размерами она похожа на Землю, сообщает The Independent.

Обнаруженное небесное тело получило название LHS 475 b, оно находится на расстоянии 41 светового года от Солнечной системы в созвездии Октант. Его диаметр составляет примерно 99% от диаметра Земли. И там на несколько сотен градусов жарче, чем на Земле.

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Пока ученые не могут дать полную характеристику планеты. Но точно известно, что там нет плотной атмосферы с преобладанием метана, как, например, на Титане — спутнике Сатурна.

Подобные LHS 475 b планеты долгое время оставались «невидимыми» для телескопов. Но мощность «Джеймса Уэбба», как оказалось, позволяет не только замечать такие небесные тела, но и помогает подробно изучать их. Поэтому исследователи надеются, что в ближайшее время будет сделано еще немало открытий.

«Телескоп «Джеймс Уэбб» приближает нас к новому пониманию похожих на Землю экзопланет, и его миссия только начинается», — сказал директор отдела астрофизики NASA Марк Клампин.

«Джеймс Уэбб» — самый крупный космический телескоп с зеркалом диаметром 6,5 м. Аппарат запущен NASA в космос 25 декабря 2021 года при участии Европейского и Канадского космических агентств.

В октябре космический телескоп передал новые снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли из туманности «Орел».

В июле «Джеймс Уэбб» показал первые пять снимков Вселенной. На них виден свет, который шел до космического телескопа на протяжении миллиардов лет.

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