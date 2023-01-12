Республиканцы выступили против идеи установить бюст Зеленского в Капитолии

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала поступившее ранее от коллеги по партии предложение установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии. Об этом она написала 12 января в своем аккаунте в Twitter.

Политик отреагировала на предложение республиканца Джо Уилсона, который предложил резолюцию с предложением разместить бюст Зеленского в той части Капитолия, которую занимает палата представителей.

«Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!» — отметила Грин, прикрепив к своей публикации фотографию резолюции, в которой предлагалось установить бюст в Капитолии.

Ее коллега по партии, член палаты представителей Энди Биггс также негативно отреагировал на идею установки бюста украинского политика.

«Больше $100 млрд Украине было недостаточно?» — риторически вопрошает он в Twitter.

В этот же день старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу внес предложение, согласно которому властям США необходимо сформировать свой центр противодействия дезинформации из-за постоянной лжи Зеленского. Бэндоу раскритиковал президента Украина и его соратников за использование частично финансируемого США так называемого Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта.

До этого, 9 января, журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер заявил о том, что Киеву следует найти другой источник финансирования, помимо бюджета США.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».