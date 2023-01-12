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В США призвали создать центр по противодействию дезинформации из-за лжи Зеленского

The American Conservative: США должны создать центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи Киева
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Из-за постоянной лжи президента Украины Владимира Зеленского США следует сформировать свой центр противодействия дезинформации. Такую идею выдвинул старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

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Бэндоу раскритиковал Зеленского и его соратников за использование частично финансируемого США так называемого Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта.

Обозреватель указал, что Зеленский не святой и до начала конфликта появлялись сообщения и доказательства о его коррупции, а теперь он пытается ложью втянуть Запад в конфликт. В частности, журналист вспомнил об эпизоде, когда украинский президент обвинял Россию в нанесении ракетного удара по Польше.

«Если Запад мог легко определить точку запуска и траекторию ракеты, то могли это сделать и украинские военные. Либо они солгали Зеленскому, либо он сам солгал Западу», — указал Бэндоу.

После этого, по словам обозревателя, ни Вашингтон, ни Брюссель не должны доверять Киеву. Кроме того, США следует осознать потенциальную угрозу и создать собственный центр по противодействию дезинформации.

Инцидент с падением ракеты в Польше произошел в ноябре 2022 года. Два человека погибли. Украинские власти поспешили обвинить российскую сторону в этом происшествии, однако вскоре западные политики, в том числе президент США Джо Байден, заявили о непричастности Москвы. Несмотря на это, Зеленский не отказался от своей точки зрения и продолжал настаивать, что это ракета России.

В декабре бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что власти Украины погрузили население страны в атмосферу тотальной лжи и превзошли даже пропагандистскую машину нацистской Германии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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