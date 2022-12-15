Власти Украины погрузили население страны в атмосферу тотальной лжи и превзошли даже пропагандистскую машину нацистской Германии, рассказал в среду, 14 декабря, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По мнению экс-посла, президент Украины Владимир Зеленский — патологический лжец и лицедей, который был подобран на эту роль для пропагандистской машины Запада.

«Он часть пропагандистской машины Запада, где он просто говорящая голова, системно извергающая заготовленную ложь, которую подхватывает западный мейнстрим даже без намека на фактчекинг, сомнения или анализ», — рассказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он добавил, что население Украины находится в атмосфере тотальной лжи и пропаганды, а вся система украинских медиа была перестроена специально для этих целей.

«Украинцы сейчас погружены в атмосферу тотальной лжи. И разрушить ее можно только разрушив колониальную диктатуру, которая сейчас правит Украиной. По жесткости зомбирования масс режим Зеленского уже превзошел геббельсовскую пропаганду Третьего рейха», — подчеркнул экс-посол.

Ранее, 1 декабря, Мирошник заявил, что антироссийские заявления отвлекают украинское население от проблем внутри страны. По его мнению, подобные высказывания нужны для того, чтобы оттянуть внимание населения от провалов на поле боя и потянуть время для ожидания подсказок от «кураторов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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