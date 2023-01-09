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Журналист Fox News призвал Зеленского оставить США в покое

Журналист Fox News Беккер посоветовал Зеленскому отстать от американцев
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Киеву следует найти другой источник финансирования, помимо бюджета США. Такое заявление в субботу, 7 января, сделал журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.

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«Найдите себе своих собственных налогоплательщиков», — написал он в своем Twitter.

Таким образом Беккер отреагировал на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, который выразил надежду на постоянную поддержку со стороны американских властей.

В этот же день новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув помощь Украине. Он отметил, что необходимо стремиться к обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны. В связи с этим было решено сократить траты Вашингтона.

При этом накануне сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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