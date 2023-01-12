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В России ожидают роста продаж автомобилей в 2023 году

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Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
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В ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) сообщили, что в 2023 году в России будет продано около 770 тыс. новых легковых автомобилей. Такой прогноз 12 января был озвучен на пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса, которая была посвящена итогам 2022 года.

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Рост продаж в сравнении с 2022 годом должен составить 12%. Председатель Комитета автопроизводителей AEB Алексей Калицев пояснил, что это «умеренный» прогноз.

По оптимистичным прогнозам компании, продажи новых автомобилей в России могут вырасти на 20%. Озвученные экспертами ассоциации цифры касаются только официальных поставок и не включают автомобили, которые будут ввезены в РФ по параллельному импорту.

По словам Алексея Калицева, на отечественном рынке появятся новые игроки из Китая — как минимум 5-7 брендов. Среди них BAIC, GAC, Hongqi и HiPhi. Также в АЕБ ожидают серьезный рост рынка электромобилей — до 15-16 тысяч штук.

10 января АвтоВАЗ сообщил, что по итогам 2022 года было продано 188 645 автомобилей Lada. Лидером продаж стала Lada Granta (около 95,9 тыс. машин). Уточняется, что рыночная доля модели в прошлом году выросла более чем в два раза и, по оценкам компании, достигла отметки 14,2% (в 2021 году — 6,7%). Продажи Lada Niva Legend составили свыше 18 тыс. автомобилей, Lada Niva Travel — около 20,7 тыс., Lada Vesta — 29,2 тыс. Lada Largus — 17,7 тыс. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов напомнил, что в 2023 году предполагается выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, а на осень текущего года намечено возобновление производства семейства Largus.

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