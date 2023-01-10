Более 188 тыс. автомобилей Lada было продано в 2022 году
По итогам 2022 года продано 188 645 автомобилей Lada, сообщили «Известиям» 10 января в АвтоВАЗе.
Отмечается, что в осенние месяцы рыночная доля марки достигала 40%.
Лидером продаж стала Lada Granta (около 95,9 тыс. машин). Уточняется, что рыночная доля модели в прошлом году выросла более чем в два раза и, по оценкам компании, достигла отметки 14,2% (в 2021 году — 6,7%). Продажи Lada Niva Legend составили свыше 18 тыс. автомобилей, Lada Niva Travel — около 20,7 тыс., Lada Vesta — 29,2 тыс. Lada Largus — 17,7 тыс.
«По итогам года Lada почти полностью заняла нишу компактных коммерческих автомобилей (94%), реализовав 6770 специальных машин. Всего же корпоративным клиентам было продано 76 483 Lada всех моделей», — рассказали в компании.
Кроме того, президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что в этом году предполагается выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске.
Также, по его словам, АвтоВАЗ планирует начать производство кроссоверов в 2024–2025 годах
«АвтоВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе Lada Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов», — подчеркнул Соколов.
Ранее, 27 декабря, Соколов сообщил, что в компании полагают, что рост цен на машины Lada в 2023 году будет меньше инфляции.