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Потолочный каприз

Экономист Евгений Смирнов — о том, как Запад продолжает бороться с российской нефтью
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Коллективный Запад всячески пытается убедить остальных игроков на мировой арене в том, что введение потолка цен на российскую нефть стало правильным решением (ранее он был согласован на уровне $60 за баррель). При этом Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха в Хельсинки на днях сообщил, будто эта мера ежедневно обходится России в $172 млн. Сейчас же ценовой потолок планируется расширить и на нефтепродукты. В итоге эксперты прогнозируют, что издержки для РФ с февраля могут вырасти до $280 млн в день. После этих новостей в Кремле заявили, что РФ пока не сталкивается с потолком цен на нефть, поэтому там скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы.

Стоит признать, что потолки цен, естественно, оказывают ограничивающее воздействие на российский бюджет. При этом действие этих мер в отношении нашей нефти будут сильнее ощущаться в случае роста мировых цен на ресурсы, а рынок будет испытывать тем большее напряжение, чем значительнее окажется разрыв между мировой ценой и ценой «потолка».

В условиях объявленного Китаем открытия своей экономики, сокращения российской добычи, а также на фоне продолжающегося дефицита нефти и недостаточных инвестиций в эту отрасль риск роста мировых цен в первой половине 2023 года представляется более чем явным.

Впрочем, объявленный недавно дефицит российского бюджета в размере 2% ВВП вряд ли будет расти дальше, поскольку коалиция стран, которые ввели потолок, не так велика. Маловероятно и то, что Индия готова будет присоединиться к этой коалиции, поскольку именно введенные ограничения позволяют этой стране и так выторговывать хороший дисконт на поставку российской нефти.

Кроме того, ценовые ограничения, введенные западными государствами, создают ряд проблем для поставщиков услуг из стран Европы, которые участвуют в сделках, связанных с морским экспортом нефти, особенно для Великобритании, занимающей глобальные позиции в международных морских перевозках и страховании.

Поэтому потолок цен — обоюдоострое оружие. Дополнительно следует указать и то, что в сфере перевозок будут использоваться все более сложные и изощренные схемы сокрытия страны происхождения нефти (например, перегрузка с одного судна на другое). Наверное, самое сложное в случае соблюдения потолка — это правоприменительная практика, которой, по существу, не было в истории (не случайно в этой связи страны ЕС изначально предусмотрели возможность каждые два месяца пересматривать уровень цены).

Как только был введен потолок, морской экспорт нефти из нашей страны сразу же сократился в конце прошлого года, но он может быстро возобновиться по мере адаптации участников (грузоотправителей, страховщиков, трейдеров) к ограничениям с точки зрения принятия риска, а также подключения альтернативных (включая теневых) перевозчиков и страховых компаний.

Конечно, первой реакцией рынка стало падение мировых цен, однако в ближайшие месяцы может произойти обратный эффект — рынок может отреагировать более жестко, то есть предложение станет стабильно ограниченным, а цены — устойчиво высокими.

Коалиция развитых стран договорилась с февраля ввести ценовые ограничения и в отношении экспорта российских нефтепродуктов. Видимо, опасаясь, что санкции будут слабо действовать на наших экспортеров, страны «Большой семерки» объявили о двух потолках в отношении нефтепродуктов из РФ, один из которых будет введен к тем из них, которые продаются с премией к сырой нефти, а другой — для торгуемых со скидкой.

Следует, однако, понимать, что ограничения в отношении нефтепродуктов еще сложнее применить на практике, поскольку их цены чаще зависят не от мест производства, а от мест потребления. Вероятно, введение ценовых потолков в этом случае станет еще одним, но довольно значимым сигналом для волатильности на мировом рынке нефти, особенно со II квартала 2023 года, когда цены на нее могут вернуться к отметке $100 за баррель.

В любом случае рост мировых цен на нефть будет, безусловно, временным явлением. Долгосрочным последствием ценовых ограничений стран Запада станет более масштабное и настойчивое перенаправление российского сырья на альтернативные рынки. При этом возобновление экспорта нефти из РФ в масштабах 2021 года возможно по мере того, как будут сформированы новые условия доставки и маршруты.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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