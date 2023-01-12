Субсидию в 2 млн рублей получил липецкий завод с сотрудниками-инвалидами

В Липецкой области завод проводки ООО «ЛПО «Электроаппарат» получил субсидию в 2 млн рублей. Более половины сотрудников этого предприятия — инвалиды по зрению. Его учредителем является Всероссийское общество слепых.

Средства направят на покупку технологического оборудования, расходных материалов, на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасных условий труда для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Lipetskmedia со ссылкой на ОЭЗ «Липецк».

Предприятие реализует программу, ориентированную на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, реабилитацию лиц с ограниченными возможностями. Государственная поддержка оказывается заводу с 2014 года.