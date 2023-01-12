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В Дании предупредили о риске ослабления армии из-за помощи Украине

TV2: в Дании предупредили о риске ослабления армии в случае отправки Украине гаубиц Caesar
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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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Желание Украины получить гаубицы Caesar, которые стоят на вооружении Дании, создает «острую дилемму». Об этом 10 января сообщил телеканал TV2.

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Отмечается, что для нового министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена поддержка Киева стало проблемой, так как Caesar являются основой датской армии. Кроме того, Украина требует гаубицы безвозмездно.

«Это один из первых известных нам случаев, когда передача оружия Украине отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Это тяжелое вооружение нужно нашим Вооруженных силам, и на переоснащение уйдут годы», — приводятся в сюжете слова бывшего командира артиллерийского полка, полковника Торбена Диксена Мёллера.

Поясняется, что Caesar необходимы стране для создания войсковой бригады, которая является одним из обязательств Дании перед НАТО. Потеря гаубиц может сказаться на отношениях с блоком.

Как указывает TV2, датское правительство пока не приняло окончательного решения по этому вопросу, но придерживается позиции, что армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему.

Накануне, 10 января, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине.

В то же время генсек подчеркнул необходимость нарастить уровень своей поддержки Украины, отметив, что подписанная третья совместная декларация призвана еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Европейским союзом.

Декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении европейского блока задачам Североатлантического альянса.

В декабре прошлого года на нехватку критически важных оборонных возможностей указал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что из-за поддержки Украины не хватает военных запасов на самом европейском континенте, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня.

В этом же месяце Боррель сообщил, что Евросоюз потратил €214 млрд на военные расходы, увеличив их на 6% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что годами не обеспечивалось необходимое финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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