Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден 12 января иронично заявил, что у американского президента Джо Байдена больше секретных документов, чем у многих разоблачителей.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения: Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности. — Ред.) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, [Дэвид] Петреус. У этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — написал он в Twitter.

Также Сноуден обратил внимание на тот факт, что министерство юстиции США обнаружило документы за неделю до промежуточных выборов и не придало историю огласке.

9 января телеканал CBS News со ссылкой на источники распространил информацию об обнаружении в офисе действующего президента США около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в Северном округе разобраться, откуда материалы появились в аналитическом центре.

10 января Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена его вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

Однако на следующий день телеканал NBS News со ссылкой на источник сообщил, что помощники Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов, связанных с главой государства. С ноября, после обнаружения документов с секретной маркировкой в ​​его бывшем офисе, помощники действующего президента искали любые дополнительные секретные материалы.