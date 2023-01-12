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По меньшей мере 40 человек пострадали при взрыве вблизи здания МИД в Кабуле

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Более 40 раненых были доставлены в хирургический центр в Кабуле после того, как возле здания министерства иностранных дел в афганской столице прогремел взрыв. Об этом сообщает в среду, 11 января, The Washington Post.

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Как ранее сообщил источник «РИА Новости», в результате происшествия погиб 21 человек. Многие из жертв работали в министерстве иностранных дел и министерстве культуры и информации временного правительства, также в числе погибших три члена движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Отмечается, что число пострадавших продолжает расти. По словам директора службы экстренной помощи в Афганистане, раненых настолько много, что в медицинском центре пришлось установить кровати для пациентов даже на кухнях и в столовой.

По информации газеты, спецпредставитель ООН по Афганистану Роза Отунбаева побывала в министерстве ранее в среду. Она прибыла туда, в частности, для того, чтобы подчеркнуть важность отмены запрета на образование и работу агентств по оказанию помощи афганским женщинам, чтобы «остановить еще более глубокое скатывание к нестабильности и бедности».

Взрыв возле здания афганского министерства иностранных дел в Кабуле прогремел ранее 11 января. Сотрудники посольства РФ в Кабуле находятся в безопасности. Информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.

Как сообщается, взрыв осуществил террорист-смертник, предпринявший попытку проникнуть в здание МИДа. Несмотря на то что он был вовремя замечен и остановлен охраной, ему всё же удалось совершить теракт.

Москва выразила соболезнования в связи с погибшими в результате взрыва у здания МИД Афганистана в Кабуле.

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