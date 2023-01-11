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МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Кабуле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва выражает соболезнования в связи с погибшими в результате взрыва у здания МИД Афганистана в Кабуле. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, 11 января.

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Во время взрыва погибли двое сотрудников — дипломат и охранник

«Выражаем соболезнования в связи с террористическим актом, унесшим жизни афганских коллег — сотрудников МИД Афганистана», — написала дипломат в Telegram.

В результате взрыва у здания МИД Афганистана погиб 21 человек. Еще 25 получили ранения, передает НСН. Многие из жертв работали в министерстве иностранных дел и министерстве культуры и информации временного правительства страны.

Среди погибших также три члена движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Ранее сообщалось о семи погибших и десяти пострадавших, передает RT. Также отмечалось, что на месте взрыва были слышны выстрелы.

Позднее стало известно, что взрыв осуществил террорист-смертник, предпринявший попытку проникнуть в здание МИДа. Несмотря на то что он был вовремя замечен и остановлен охраной, ему всё же удалось совершить теракт, сообщается она сайте aif.ru.

Взрыв возле здания афганского министерства иностранных дел в Кабуле прогремел в эту среду. Сотрудники посольства РФ в Кабуле находятся в безопасности. Информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.

1 января взрыв прогремел возле международного аэропорта в Кабуле. Тогда погибли 10 человек, еще восемь пострадали.

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