Взрыв прогремел в районе аэропорта в Кабуле
В районе аэропорта Кабула произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает агентство Khaama Press.
По его информации, взрыв прогремел рано утром неподалеку от международного аэропорта столицы Афганистана.
Телеканал Al Jazeera сообщает, что в результате происшествия есть погибшие и раненые.
Другие подробности не приводятся.
Незадолго до новогодних праздников, 25 декабря, СМИ сообщали о взрыве в дипломатическом квартале Кабула. Он произошел в 6-м районе афганской столицы. Отмечалось, что возле российского посольства происшествий не было.
Ранее, 5 сентября, взрыв раздался рядом с посольством России в Кабуле. В российском МИДе тогда заявили, что взрывное устройство привел в действие неизвестный боевик-смертник. В результате погибли два сотрудника дипмиссии, также имелись пострадавшие среди жителей афганской столицы.