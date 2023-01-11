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В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник

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Фото: TASS/EPA/STRINGER
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Взрыв, который прогремел у министерства иностранных дел в Кабуле, осуществил террорист-смертник, предпринявший попытку проникнуть в здание ведомства. Несмотря на то что он был вовремя замечен и остановлен охраной, сообщил 11 января представитель талибов («Талибан» — организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Ахмадулла Муттаки, ему всё же удалось осуществить теракт.

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«Пока я работал в министерстве иностранных дел, террорист-смертник пытался войти в здание. Но силы на входе его выявили, и он подорвал свои взрывчатые вещества», — написал Муттаки в Twitter.

Ранее в среду сообщалось, что семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва возле здания афганского МИДа в Кабуле.

Сотрудники посольства РФ в Кабуле находятся в безопасности, сообщило диппредставительство. Информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.

1 января стало известно о взрыве возле международного аэропорта в Кабуле. У входа в военную часть воздушной гавани произошел подрыв смертника. Погибли 10 человек, еще восемь пострадали.

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