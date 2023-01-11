Семь человек погибли при взрыве возле здания афганского МИДа
Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате взрыва 11 января возле здания афганского министерства иностранных дел в Кабуле. Об этом проинформировал телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в правительстве талибов («Талибан» — организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Сотрудники посольства РФ в Кабуле находятся в безопасности, сообщило диппредставительство. Информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.
1 января стало известно о взрыве возле международного аэропорта в Кабуле. У входа в военную часть воздушной гавани произошел подрыв смертника. Погибли 10 человек, еще восемь пострадали.