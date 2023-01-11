Новак Джокович не смог закончить выставочный матч из-за травмы

Сербский теннисист Новак Джокович не смог доиграть выставочный матч против россиянина Даниила Медведева. Встречу завершили после первого сета, передает телеканал «Известия». У спортсмена обострилась травма левой ноги. Пятая ракетка мира провел на корте 38 минут. Теннисисты уже играли друг с другом 7 января. Встреча состоялась в рамках турнира в Аделаиде. Во время полуфинала Новак жаловался на боль. Тем не менее знаменитому сербу удалось выиграть. В ближайшее время Джоковичу предстоят выставочный матч против австралийца Ника Кирьоса, а также выступления на Australian Open. Эксперты называют спортсмена главным фаворитом соревнований, так как его основной конкурент — первая ракетка мира — не будет участвовать в турнире. Карлос Алькарас ранее получил травму. Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне и начнется 16 января.

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