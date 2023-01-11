На улицах Москвы стали вновь появляться пьяные снегири

Москвичи снова начали замечать валяющихся на земле снегирей. Птицы могут казаться мертвыми, но это не так. Они находятся в состоянии опьянения из-за рябины, у которой начался процесс брожения.

В прошлом году в столичном регионе тоже наблюдалось нашествие пьяных птиц, наклевавшихся забродивших ягод. В этом состоянии они не боятся человека и становятся практически ручными.

В октябре прошлого года доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что опьянение птиц после поедания забродивших ягод для них не опасно, однако в таком состоянии они могут попасть под машину или в лапы кошке.

Эксперт добавил, что если птица съела слишком много этих ягод, то тогда возможно сильное отравление, как бывает у человека, выпившего большое количество алкоголя.

При этом эксперты советуют не брать захмелевших птиц в руки, если им не угрожает опасность. Они через несколько часов должны самостоятельно прийти в себя.