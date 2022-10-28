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Эколог объяснил нашествие пьяных снегирей под Москвой

Эколог Пинаев рассказал, опасно ли для снегирей опьянение после поедания забродивших ягод
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Опьянение птиц после поедания забродивших ягод для них не опасно, однако в таком состоянии они могут попасть под машину или в лапы кошке. Также птицы могут получить сильное отравление, рассказал «Известиям» доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев 28 октября.

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Накануне сообщалось, что в столичном регионе началось нашествие пьяных снегирей. В этом состоянии птицы не боятся человека и становятся практически ручными.

«Пьяные снегири — это не что-то необыкновенное. Бывает, что птицы или звери употребляют продукты, содержащие в себе результаты брожения или какие-то одурманивающие вещества. В тропических странах животные часто питаются забродившими фруктами. В данном случае ягоды висели долгое время на ветке и под воздействием времени и не очень высокой температуры в них произошла химическая реакция», — пояснил специалист.

По его словам, для самой птицы такое одурманенное состояние не опасно, пока она не попала под машину или в лапы к кошке. Кроме того, если она съела слишком много этих ягод, тогда возможно сильное отравление, как бывает у человека, выпившего большое количество алкоголя.

«Но птица вряд ли может употребить такую большую дозу. Обычно она просто теряет ориентацию в пространстве, но через некоторое время вредные вещества выводятся и она приходит в обычное состояние. Опасность отравления животных не велика, потому что не так много таких ягод. Теоретически после их употребления у снегирей может наступать похмелье. Явление опьянения наблюдается у птиц ежегодно», — добавил Пинаев.

При этом эксперты советуют не брать захмелевших птиц в руки, если им не угрожает опасность.

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