Под Москвой началось нашествие пьяных снегирей

В столичном регионе началось нашествие пьяных снегирей. Они клюют забродившие ягоды и впадают в алкогольный ступор.

В этом состоянии птицы не боятся человека и становятся практически ручными.

«Снегирек объелся ягод. Вообще улетать не хочет. Один глаз закрыт», — показала жительница Подмосковья птицу в руках.

При этом эксперты посоветовали не брать захмелевших птиц в руки, если им не угрожает опасность. Отмечается, что через несколько часов птицы приходят в себя.

В декабре прошлого года экологи назвали причину массовой гибели уток на реке в подмосковных Мытищах. По мнению специалистов, птицы наелись размокшего хлеба. Биологи напомнили, что из-за хлеба у птиц развиваются проблемы с пищеварением. Специалисты попросили горожан подкармливать птиц травяными гранулами, которые можно приобрести в зоомагазинах.