Причиной массовой гибели уток в Мытищах стал хлеб

Экологи назвали причину массовой гибели уток на реке в Мытищах (Московская область). По мнению специалистов, птиц наелись размокшим хлебом.

Жители Мытищ заметили погибших уток на Яузе в конце ноября. Неравнодушные граждане предположили, что птиц отравили. Администрация городского округа назначила обследование территории. Экологи обратили внимание на большое количество белого хлеба, разбросанного у водоема. Тушки уток направили на экспертизу в лабораторию Мытищинской ветеринарной станции. Специалисты подтвердили, что птицы наелись хлебом. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Биологи напоминают, что из-за хлеба у птиц развиваются проблемы с пищеварением. Специалисты просят горожан подкармливать птиц травяными гранулами, которые можно приобрести в зоомагазинах. Кроме того, биологи напомнили, что утки способны самостоятельно найти пропитание, если водоем не замерз.